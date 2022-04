Sara Matos voltou a espalhar ternura nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, ao partilhar um vídeo em que Pedro Teixeira aparece num momento de mimo com filho, Manuel.

"Não aguento", escreveu a atriz, embevecida.

As imagens mostram que o casal está cada dia mais rendido aos encantos do bebé Manuel, de sete meses, o primeiro filho em comum de ambos. Pedro, recorde-se, é ainda pai de Maria, de 12 anos, fruto do relacionamento com Cláudia Vieira.

