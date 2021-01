Débora Monteiro usou a sua conta de Instagram (mais precisamente as stories) para partilhar um alerta relativo a uma burla que estará a decorrer e da qual várias pessoas na zona de Lisboa já terão sido vítimas.

"Alerta burla! Um grupo de três pessoas, equipada de branco e máscara, na zona de Carcavelos, batem à porta, dizem ser do Centro de Saúde para agendarem a vacina Covid no domicílio. Aconteceu hoje durante o dia a quem, inocentemente, abriu a porta!", lê-se no referido alerta.

"Entraram de rompante, um fica numa divisão, outra vai ao quarto, tiram fotografias, etc. Isto não é ficção. Passou-se no Junqueiro. Não abram a porta a ninguém! Ninguém dos centros de saúde e do SNS vai a casa agendar vacinas Covid", nota-se.

Veja a imagem na galeria e mantenha todos os cuidados de segurança.

