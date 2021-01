Débora Monteiro voltou a fazer o teste à Covid-19 para conseguir continuar a trabalhar, momento que destacou no Instagram, dada a situação que se vive atualmente em Portugal com o agravamento da pandemia.

"A situação está muito grave!!! Protejam-se, cuidem-se", escreveu no início do vídeo que partilhou nas stories, na manhã desta quarta-feira, 20 de janeiro, mostrando o 'caos' que se encontrava no local onde ia realizar o exame.

"Cumpram o confinamento! Acabem com as festinhas privadas, com os abraços, beijinhos convívios!!! Usem máscara", acrescentou enquanto filma a grande fila de carros para fazer o teste à Covid-19.

