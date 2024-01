O que começou com um rumor foi agora confirmado! Como o Fama ao Minuto já lhe havia dado conta aqui, a atriz brasileira Mel Maia e o surfista português João Maria Pereira estão mesmo juntos e há agora fotografias que o comprovam.

Mel Maia passou o ano no Rio de Janeiro, no Brasil, e fez-se acompanhar da sua nova cara-metade, uma grande promessa do surf nacional.

"O teu amor consertou-me", escreveu ainda a artista, de 19 anos, referindo-se ao companheiro, que é um ano mais novo.

A relação já está em grande destaque na imprensa brasileira e até a CNN já traçou o perfil de João Maria Pereira.

O meio em causa destacou que João tem como ídolos os brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira e sublinhou ainda que este tem pouca atividade nas redes sociais, nas quais tem vindo a ganhar milhares de seguidores desde que foi associado a Mel.

A artista brasileira, por outro lado, tem 22 milhões e 900 mil seguidores no Instagram e é um rosto muito conhecido no seu país. Mel Maia viveu recentemente um namoro muito mediático com o cantor MC Daniel, com a separação a acontecer no passado mês de agosto.

Veja na galeria as primeiras fotografias de Mel Maia e João Maria Pereira.

Leia Também: Atriz brasileira Mel Maia pode estar a viver amor com surfista português