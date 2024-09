Depois da sessão na Praia de Matosinhos, no passado dia 24 de agosto, a 10ª edição das BUONDI® Surf Sessions continua este sábado, dia 7 de setembro, na Praia de Carcavelos, entre as 10h e as 13h. A sessão contará com a presença dos embaixadores da iniciativa: José Mata, Ana Marta Ferreira, Miguel Costa, João Kopke e Afonso Santos. As aulas vão se realizar entre as

A iniciativa mantém a sua ligação com a SURFaddict – Associação Portuguesa de Surf Adaptado, que irá disponibilizar estas aulas de surf gratuitas, abertas ao público em geral, e de surf adaptado, para crianças e adultos com dificuldades motoras, visuais ou cognitivas.

As BUONDI® Surf Sessions continuam a ter como uma das suas prioridades o surf adaptado, pelos vários benefícios que a modalidade traz para os praticantes, promovendo a importância dos momentos de descontração e da integração social, ao mesmo tempo que incentiva o contacto com o desporto e com o mar.

Os atores José Mata, Miguel Costa e Ana Marta Ferreira, o surfista profissional João Kopke e o influenciador digital Afonso Santos, vão participar nesta sessão com os familiares de forma a construírem memórias e a aproximar gerações.

"A cada edição procuramos trazer algo diferente e, neste ano em que assinalamos a 10ª edição, queremos proporcionar experiências memoráveis no mar, mas também incentivar o espírito comunitário, a solidariedade entre gerações, a inclusão e a igualdade de oportunidades. Queremos reforçar que o surf é para todos e para todas as idades", refere, em comunciado, Teresa Ferreira, Brand Manager da marca BUONDI®.

Para participar, basta, sábado, dirigir-se ao stand das BUONDI® Surf Session na praia de Carcavelos e inscrever-se.