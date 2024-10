A coleção, desenhada pelo ilustrador português Mário Belém, reflete o espírito livre e peculiar da cultura do surf, capturando a essência única das praias e do estilo de vida surfista com um toque de humor e excentricidade.

Uma colaboração com raízes portuguesas

Esta colaboração entre o Capítulo Perfeito e a 58SURF, uma marca portuguesa com forte ligação ao universo do surf, marca o primeiro passo da organização na área do vestuário. "A 58SURF é um dos nossos parceiros mais antigos, e trabalhar com eles nesta coleção foi uma escolha natural", comenta, em comunicado, Rui Costa, fundador do projeto. "Queríamos aproveitar o know-how de uma marca que partilha os nossos valores e que, tal como nós, se orgulha de ser 100% portuguesa. Esta coleção simboliza uma década de história que começou em Portugal e hoje se estende a todo o mundo", finaliza.

Capítulo Perfeito. Eis a coleção de roupa que “simboliza uma década de história que começou em Portugal e hoje se estende a todo o mundo” T-Shirt - 30 euros créditos: Divulgação

A coleção e a inspiração

A coleção cápsula é composta por três peças unissexo, todas ilustradas por Mário Belém, que encontrou inspiração nos irreverentes "Deuses do Surf". Essas ilustrações dão vida a personagens fictícias que celebram as peculiaridades e o lado mais descontraído da cultura surfista. "Esses 'deuses' não são perfeitos, mas sim uma celebração das expressões inusitadas e do vocabulário único que encontramos nas praias e entre os surfistas. É uma forma de captar a leveza e a diversão do surf, sem perder a sua autenticidade", explica o ilustrador.

Além das peças de roupa, Mário Belém criou 150 serigrafias exclusivas, assinadas e numeradas à mão, que refletem o mesmo espírito irreverente da coleção.

Sweat sem capuz - 50€ Sweat sem capuz - 50 euros créditos: Divulgação

Parceria que reflete a essência do surf

Beatriz Silva, Retail Marketing Manager da 58SURF, sublinha a importância desta parceria para a marca. "Colaborarmos nesta coleção com o Capítulo Perfeito, assinalando os 10 anos da primeira edição, é um privilégio para a 58SURF", comenta. "O core e performance no surf está no nosso ADN desde o primeiro dia – totalmente em linha com aquela que é a essência do Capítulo Perfeito, na busca pelo tubo perfeito".

Sweat com capuz - 60€ Sweat com capuz - 60 euros créditos: Divulgação

Iniciativa solidária

O Capítulo Perfeito e a 58SURF anunciam ainda que 5% do valor das vendas reverte para a Surfrider Portugal, uma associação dedicada à proteção e conservação dos oceanos, praias e zonas costeiras através de ações ambientais e educativas.

Sobre o Capítulo Perfeito

O Capítulo Perfeito é um evento único que se destaca no calendário de eventos de surf em Portugal, dedicado a reunir alguns dos mais consagrados tube riders da atualidade, num dos melhores beach breaks do país. Em cada edição, o evento desafia surfistas a demonstrar as suas habilidades num cenário onde o tubo é o grande protagonista, proporcionando momentos inesquecíveis para os amantes do surf. O formato é também especial, pois a competição acontece apenas quando as condições do mar são ideais, garantindo o verdadeiro "capítulo perfeito" de surf.

A nova coleção já está disponível nas lojas 58SURF e online, pronta para vestir quem se identifica com o estilo de vida irreverente e autêntico do Capítulo Perfeito.