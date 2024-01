Bárbara Norton de Matos é a mais recente contratação do painel de comentadores do 'Passadeira Vermelha' mas, para além de convidada a falar sobre a vida dos outros, acabou também ela por responder a questões sobre a sua própria vida.

A atriz tem vindo a ser associada a um romance com João Moura Caetano, o ex-namorado de Luciana Abreu, embora continue a optar por não confirmar estes rumores. Liliana Campos, no entanto, tentou obter novas declarações.

A apresentadora do formato cor-de-rosa da SIC quis saber se Bárbara já tinha intenções de falar sobre este tema, com a atriz a responder: "Eu não vou falar, já tinha decidido há uns tempos e quem me acompanha nas caminhadas sabe que eu não ia falar sobre a minha vida privada".

De seguida, Joana Latino reforçou o interesse e perguntou: "Namoras ou não com o João?".

"Não tenho que responder a nada, as pessoas podem especular à vontade e podem falar sobre isso. Eu não tenho nada a dizer nada sobre isso, por isso não vou dizer uma coisa quando não tenho nada a dizer. Tudo o que eu vá dizer vai haver sempre segundas intenções, vai sempre haver mais novela", vincou Bárbara, que assim voltou a fugir à questão.