Martha Louise da Noruega foi alvo de críticas quando anunciou que namorava com um xamã norte-americano. Quatro anos depois - e algumas polémicas pelo caminho - Durek Verrett parece estar a integrar-se bem no seio da família real.

O guru espiritual de estrelas de Hollywood como Gwyneth Paltrow foi visto junto dos reis Harald e Sonia a bordo do navio real, pelo que o suposto mal-estar entre o xamã e a família real serão águas passadas.

É a primeira vez que o namorado da princesa passa o verão com a família, conforme avança a revista Se og Hor, o que tem sido interpretado como uma reconciliação entre o monarca e o futuro genro, depois de todas as polémicas que têm pairado em torno do casal desde que começaram a namorar.

Durek Verrett e a princesa Martha Louise ficaram noivos em junho de 2022, mas a data do casamento ainda não foi anunciada.

De recordar que as práticas sem rigor científico praticadas pelo xamã e os métodos alternativos que garantia que curavam a Covid-19, entre outras polémicas, estão na origem de um suposto desentendimento entre o casal e a família real.

Leia Também: Futuro rei da Noruega faz 50 anos: as fotografias familiares do príncipe