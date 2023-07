Esta quinta-feira foi dia de festa para a família real da Noruega. O príncipe herdeiro, Haakon, celebrou o seu 50.º aniversário, uma data que a Casa Real assinalou com a partilha de um conjunto de fotografias do filho dos reis Harald e Sonia nas redes sociais.

Numa publicação podem ver-se imagens do príncipe captadas nos últimos tempos, que são da autoria de vários membros da família real e nas quais aparece ao lado da mulher, dos filhos, do pai e do enteado.

"Obrigado a todos pelas felicitações! O príncipe herdeiro Haakon e a sua família agradecem as amáveis ​​saudações pelo seu 50.º aniversário e partilham algumas das suas memórias das férias - incluindo a viagem em família deste ano a Finnmark", pode ler-se, na legenda da publicação.

Antes, a Casa Real já tinha partilhado um conjunto de fotografias do príncipe, umas mais atuais e outras da infância e juventude, para assinalar este meio século de vida.