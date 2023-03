Carolina Deslandes vive agora uma nova fase profissional depois de na passada sexta-feira, dia 10 de março, ter lançado o seu novo álbum, intitulado 'Caos'.

Quem reagiu a esta conquista foi o namorado da cantora, Luís Delgado, que numa nova publicação feita no Instagram se confessou orgulhoso.

"Não conheço ninguém a compor da forma que tu compões. As canções são o teu veículo de expressão para tudo. As tuas canções são tu e tu és as tuas canções. São pequenas memórias que vais guardando e que se tornam eternas. E é engraçado ver a forma como as fazes, no teu dictafone, acapella, seja onde for. Pensas em tudo. Vem, de repente, um pacote com letra, melodia e linhas dos instrumentos. Sentes e entregas-te ao que sentes com o maior talento do mundo. Com alma e com coração. E se isso não é ser uma verdadeira artista, então não sei o que é", começou por escrever o músico.

"Hoje, entregas um capítulo da tua vida. Um capítulo que vive de desgosto e de angústia, mas que também vive de esperança e de amor. E eu não podia estar mais feliz por ti. Estou tão feliz como se o álbum também fosse meu", acrescentou Luís.

Antes do fim, o baterista confessou que fez as percussões deste novo álbum de Carolina Deslandes.

"Amo-te muito, bicho. O caos saiu à rua", terminou dizendo.

