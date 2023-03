Carolina Deslandes resolveu na noite de segunda-feira, 14 de março, partilhar com os seguidores do Instagram um desabafo através do qual se filma ao natural, sem filtros, pronta para dormir.

O vídeo, disponível na galeria, serviu para que a cantora revelasse uma decisão tomada há um ano.

"Há um ano deixei de usar filtros nos stories e afins. Foi absolutamente libertador. Apercebi-me que estou a envelhecer e está tudo bem", disse.

Por fim, Deslandes aproveitou para agradecer a onda de apoio que tem vindo a receber desde que lançou o seu novo álbum: "Até amanhã. Obrigado pelo amor todo ao 'Caos'. Estou de boca aberta".

