Uma das notícias que marcaram o mundo cor de rosa no passado fim de semana foi a relação da mãe de Neymar. Nadine Gonçalves assumiu publicamente o namoro com o jovem Tiago Ramos, novidade que não passou despercebida.

E agora, dias depois de a relação ter-se tornado pública, a imprensa brasileira destaca que Tiago já se tentou meter com Anitta no Twitter, no ano passado.

"Não sei por quê, mas imagino-nos juntos um dia. Dois filhos, uns três cães, uma cabra, sei lá... e um gato. Sucesso, amor, já te amo", terá escrito o jovem gamer na rede social, em março de 2019. Uma mensagem que foi eliminada, como destaca a revista Quem.

