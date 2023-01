A namorada de Eduardo Daniel, conhecido como DJ Eddie Ferrer, dá esta quarta-feira, 11 de janeiro, a sua primeira entrevista. Maria estará em direto no programa 'Goucha', tal como revelou a TVI através de teaser promocional.

"Nós éramos completamente loucos, apaixonados. Estou revoltada contra o tempo, porque vivi um grande amor. O amor da minha vida era o Eduardo", referiu Maria.

Também Zulmira Ferreira, mãe do DJ, aparece no vídeo promocional, onde diz que Maria era o grande amor do filho.

"Maria a namorada de Eduardo Daniel (DJ Eddie Ferrer) vai ser minha convidada recordando e celebrando um grande amor. O filho de Zulmira Ferreira partiu, de forma inesperada e alegadamente negligente, em Novembro passado", escreveu Manuel Luís Goucha ao tornar públicas as imagens.

Eddie Ferrer morreu na Turquia depois de ter sido operado de urgência a um aneurisma. O DJ viajava rumo ao Mundial do Qatar quando uma emergência o obrigou a ser hospitalizado.

