Aos poucos, Zulmira Ferreira começa a regressar à sua vida normal, apesar de continuar a fazer o luto pela morte do filho, Eduardo, que morreu no final do ano passado, vítima de um aneurisma.

Zulmira voltou hoje, 6 de janeiro, à posição de comentadora no programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha'.

Já no final do formato, deixou a seguinte mensagem: "O meu regresso hoje foi mesmo em tua honra, meu amor. Ao contrário do que eu pensava, estiveste comigo, Eduardo".



© Instagram - Zulmira Ferreira

