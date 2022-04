Mia Regan, namorada de Romeo Beckham, juntou-se à família do jovem no iate onde estão a desfrutar dos últimos momentos antes do grande dia.

Amanhã, 9 de abril, o primogénito de Victoria e David Beckham, Brooklyn, vai casar-se com Nicola Peltz.

A cerimónia vai acontecer na casa de família da atriz, na Florida, e a imprensa internacional adianta que Romeo, de 19 anos, será o padrinho de casamento do irmão.

