Cintia Dicker não ficou agradada com a viagem que fez de Espanha para Portugal, como fz questão de revelar no Instagram, esta quinta-feira, 15 de outubro. Isto por causa da lotação do avião.

Como a modelo fez questão de destacar junto dos fãs, o avião estava "completamente lotado".

"E o distanciamento social onde está? Não dizem que há sempre um banco vazio entre os passageiros? Assustada com este voo. Completamente lotado", escreveu ao mostrar uma imagem do avião.

