Luana Piovani passou as últimas semanas em casa depois de ter testado positivo ao novo coronavírus. Um período delicado, particularmente pelo facto de a atriz brasileira ser mãe de três filhos, mas no qual esta contou com o apoio do pai das crianças, Pedro Scooby, seu ex-marido.

"Começando a semana com uma salva de palmas. A César o que é de César e Pedro merece toda minha gratidão. O caos fica pior quando alem de afetar a você ele esbarra em outros. Esse vírus impede meus miúdos de irem a escola e Pedro Scooby esteve fazendo a alegria deles todos esses dias de gaiola... Agora as crianças ficam com ele e a gaiola diminui de peso", começa por referir Luana, que desta forma deixou de lado as guerras e acusações que têm até aqui marcado a separação de ambos.

"Que bom poder ter alguém como ele como parceiro e poder contar com ele, foi sempre tão almejado esse dia e é hoje. Foto linda, de um momento lindo, com todas as pessoas especiais que me ajudam a cuidar dos meus anjos-sacis", completou a atriz, referindo-se a uma fotografia onde posa junto dos filhos (Dom e os gémeos Bem e Liz), do ex-marido e dos seus pais.

Importa ainda lembrar que neste momento, apesar de separados, tanto Luana quando Pedro Scooby vivem ambos em Portugal.

