"Está a correr muito bem" a gravidez de Carolina Pinto, namorada de Marco Costa, quem o diz é a própria ao disponibilizar-se a responder a questões colocadas pelos fãs no Instagram.

Os possíveis nomes para o bebé foram tema entre as perguntas e a influencer confirmou que as escolhas estão feitas. Se for menino, o bebé irá chamar-se António Maria. Já se estiver uma menina a caminho, o nome eleito é Maria Emília.

Quanto ao sexo do bebé, o casal ainda não teve confirmação mas já existe uma intuição no coração de mãe de Carolina. "A minha intuição é que é um menino", revela.

Os seguidores quiseram ainda saber se o casal fará um chá de revelação para anunciar se estão à espera de um menino ou de uma menina. "Não, não vamos fazer chá de revelação. Vamos ter esse momento só os dois com a família. Mas vamos contar tudo", explicou Carolina.

Por fim, a namorada de Marco Costa prometeu em breve contar aos fãs como descobriu que estava grávida e contou ao companheiro.

Carolina Pinto, recorde-se, já é mãe de um menino, Vicente, fruto de uma anterior relação.

