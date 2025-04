"Sabes, mamã, eu sou o teu reflexo", é desta forma que tem início um vídeo ternurento em que a pequena Maria Emília, de dois anos, dá voz a um texto com uma mensagem especial para a mãe.

As imagens fazem parte da recente campanha de biquínis protagonizada pela menina e pela mãe, Carolina Pinto, uma parceria com a Lamèr - com roupa de banho para mãe e filha.

A voz terna de Maria Emília, que nasce fruto da relação da influenciadora digital com Marco Costa, e a forte mensagem que passa encantou os fãs e seguidores e levou muitos deles às lágrimas, tal como é possível perceber através dos comentários feitos na partilha.

Ora veja:

