José Carlos Pereira está a desfrutar de umas miniférias na companhia da família. Ao partilhar um pouco mais dos seus dias de descanso, o ator e especialista em medicina estética tornou pública esta quarta-feira uma fotografia da namorada.

Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, mostrou Inês de Góis em biquíni.

"Mamã fit", declarou, elogiando a excelente forma física da namorada três semanas depois de ter dado à luz o segundo filho.

O bebé Afonso Duarte, nascido a 7 de julho, veio juntar-se a Tomás, de um ano. Além dos dois meninos fruto da relação com Inês, José Carlos Pereira é ainda pai de Salvador, de cinco anos, resultado do namoro antigo com Liliana Aguiar.



© Reprodução Instagram/ José Carlos Pereira

