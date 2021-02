A namorada de Dustin Diamond, Tash Jules, quebrou o silêncio após a morte do ator, no dia 1 de fevereiro, vítima de cancro de pulmão.

Tash, de 39 anos, conversou com o Daily Mail e contou que ambos queriam ter filhos.

"Ele foi o amor da minha vida", afirmou. "Nós planeávamos um futuro juntos e falamos muitas vezes sobre ter filhos. Estou com o coração partido", desabafou de seguida.

Tash, juntamente com o amigo Dan Block, foi uma das últimas pessoas a interagir com o ator antes da sua morte. Aliás, recorda, foi quem percebeu inicialmente que Dustin não estava bem e já não estava a respirar. Pouco tempo depois, foi declarado morto.

"Depois de ter saído do carro, entrei em casa para ficar com o Dustin. Foi quando descobri que ele não estava a respirar", contou, lembrando que veio de carro atrás da ambulância que transportou o ator do hospital para casa.

