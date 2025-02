Ana Guiomar quebrou o silêncio a respeito da viagem recente que fez ao Brasil e na qual esteve com o ex-namorado, Diogo Valsassina.

"É meu amigo e estava na viagem", disse esta sexta-feira no 'Dois às 10', onde explicou que se tratou precisamente de uma viagem realizada com um grupo de amigos.

"Às vezes nós viajamos com família, e até com amigos, e as pessoas não querem mesmo aparecer. O Diogo quer aparecer, partilhou as fotografias dele e está tudo certo", referiu em conversa com a apresentadora Cristina Ferreira.

Questionada sobre a relação de amizade com Diogo Valsassina, com quem namorou durante 18 anos, disse: "É ótimo [ter uma amizade depois de tantos anos de relacionamento] e só assim é que faz sentido, porque quer dizer que não acabou em conflito".

"É bom que as coisas terminem no tempo certo, porque aquela amizade e aquele habito pode fazer-te falta mais tarde e é mais doloroso a não amizade, a falta que faz, do que acabar tudo de uma forma tranquila", completou, dando conta de que foi a terapia que a ajudou a perceber esta reflexão.

Desta forma, Ana Guiomar confirmou a amizade com o ex-namorado e deitou por terra os rumores que davam conta de que a viagem ao Brasil poderia indicar uma alegada reconciliação.