Dustin Diamond será cremado uma vez que este era o seu desejo final, revela a imprensa internacional.

A estrela de 'Saved By The Bell' morreu no início desta semana, apenas três semanas depois de ser diagnosticada com um cancro no quarto estágio. Tinha 44 anos.

Segundo o TMZ, Dustin queria ser cremado e desejava que as cinzas fossem divididas entre a namorada e o pai.

A mesma publicação dá conta que o ator não queria ser enterrado com receio de que a sua campa fosse vandalizada por ele ser famoso.

