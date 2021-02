Dustin Diamond morreu esta segunda-feira, dia 1, aos 44 anos de idade, após uma dura batalha contra um cancro que já se encontrava no quarto estágio.

Roger Paul, empresário do ator de 'Saved by the Bell', deu alguns detalhes da morte numa entrevista à revista People.

Paul explica que Dustin já se sentia mal e que tinha um caroço no pescoço que ignorou durante algum tempo. Depois de uma ida ao hospital foi diagnosticado com um cancro nos pulmões, que também se manifestava na próstata e no trato gastrointestinal.

"Ele tinha medo da atenção pública se fosse ao hospital. Quando finalmente a namorada o levou os médicos confirmaram de que se tratava de cancro", explicou o empresário.

"Claro que ele estava assustado, mas tentou manter o bom humor. Fez quimioterapia - tentou tudo o que era possível. Mas não funcionou. Ele não queria morrer", faz ainda saber.

Roger dá ainda conta que o artista não sofreu nos últimos dias de vida, algo pelo qual a família está bastante agradecida.

Leia Também: Morreu o ator de 'Saved by the Bell' Dustin Diamond. Tinha 44 anos