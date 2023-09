A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Dânia Neto confessou que já começa a sentir dificuldade na condução do seu carro.

A atriz está na reta final da gestação e publicou nas stories da sua página de Instagram um novo vídeo, falando do tamanho da barriga de grávida.

"Continuo a conduzir, mas confesso que já não é nada confortável. Barriga já no limite do volante", escreveu junto do vídeo que pode ver na galeria.

