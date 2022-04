Catarina Gouveia partilhou com os seguidores do Instagram as imagens que marcaram a sua recente escapadinha romântica. A atriz e digital influencer viajou com o marido para o Algarve, para aproveitar as temperaturas amenas que se fazem sentir no sul do país.

A poucas semanas de ser mãe pela primeira vez, Catarina desfrutou do sol em fato de banho e mostrou aos fãs a sessão fotográfica que fez à beira da piscina.

"Baterias recarregadas em terras algarvias", lê-se na legenda dos registos, agora disponíveis na galeria.

Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra, recorde-se, aguardam a chegada de uma menina.

Leia Também: Elma Aveiro defende Ronaldo fervorosamente após gesto polémico com adepto