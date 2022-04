Cristiano Ronaldo voltou a ficar no centro da polémica depois de ter derrubado um telemóvel de um jovem adepto, logo após a derrota do Manchester United com o Everton (0-1), na tarde de sábado.

O jogador retratou-se horas depois e pediu desculpa publicamente pela sua atitude intempestiva. No entanto, as críticas que condem o seu gesto não se fizeram tardar e foram crescendo nas últimas horas.

A irmã mais velha de CR7, Elma Aveiro, reagiu à polémica nas redes sociais. A empresária mostrou-se solidária com o craque português e defendeu-o de todos os que o condenaram.

"Meu grande e perfeito amor. O ser humano mais lindo que já conheci no mundo. Aliás, toda a minha família é um exemplo de amor e respeito. Uma luz que só incomoda os que vivem na escuridão", começa por declarar ao partilhar no Instagram uma fotografia onde posa ao lado do irmão.

"Realmente o ser humano é das coisas mais esquisitas que vivem neste planeta, tanto gostam e tanto deixam de gostar. Por isso é que vivemos com isto tudo, guerras, mortes, desumanos… e, acima de tudo, [tão] tristes com as suas vidas que têm de falar da dos outros. Tu, mano querido, não tens que mostrar nada a ninguém e dás a resposta depois para os calares a todos… Amo-te muito, o resto é o resto", completa Elma.

