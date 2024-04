Tudo o que está relacionado com a vida íntima de Cristiano Ronaldo e da família do craque é alvo de interesse em todo o mundo, sendo que aos poucos também Cristianinho, o filho mais velho de CR7, começa a despertar a atenção mediática.

Nas redes sociais começa a ganhar força a teoria de que o jovem jogador que tem como sonho seguir as pisadas do pai terá ficado arrebatado por Delfina Suárez, que é filha de um outro jogador bem conhecido: Luís Suárez.

De acordo com os vídeos partilhados no TikTok, a alegada namorada de Cristianinho também tem 13 anos e a relação é mantida à distância, já que o filho de Ronaldo vive com o pai na Arábia Saudita e Delfina está nos Estados Unidos da América, onde o pai joga pelo Inter Miami, equipa de Messi.



© Instagram/sofibalbi

Vale lembrar que na primeira temporada de 'Soy Georgina', a série documental que retrata o quotidiano de Georgina Rodríguez, a companheira de Cristiano Ronaldo já havia revelado que Cristianinho tinha namorada, embora não se saiba se já nesta altura se tratava de Delfina.

