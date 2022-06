A rainha Isabel II está de volta à Escócia. A monarca, de 96 anos, viajou para Edimburgo para uma cerimónia no Palácio de Holyrood - a sua residência oficial na capital escocesa. E vai ser aqui onde vai permanecer nos próximos dias, enquanto membros da família real realizam uma série de deveres públicos.

Nas fotografias captadas durante o evento - que marca a primeira aparição pública da rainha desde as cerimónias no Jubileu -, Isabel II aparece com um rasgado sorriso no rosto, muito bem disposta, mas sempre com o apoio de uma bengala.

