É a última despedida de uma monarca muito amada, numa cena triste e solene no quase milenar Westminster Hall, onde o seu corpo repousa até ao funeral e sepultamento na segunda-feira.

Todos os olhares estão voltados para o caixão localizado sobre um estrado roxo, no topo de um plinto com quatro degraus, e coberto pelo estandarte régio, a coroa imperial e o cetro, símbolos do poder real.

O fluxo de pessoas, de todas as idades e origens, não parou desde a chegada do caixão na tarde de quarta-feira.

Na madrugada desta sexta-feira, aqueles que aguentaram as filas da noite, envoltos em casacos e chapéus antes da iminente chegada do outono ao Reino Unido, puderam finalmente passar alguns minutos no interior do edifício.

Alguns usam ternos pretos para a ocasião solene, enquanto outros usam as suas roupas cotidianas. A espera de até 10 horas também não desencorajou os de muletas.

Dentro da sala com teto de madeira, que no século XVII sediou os julgamentos de Guy Fawkes - um católico inglês que tentou explodir o Parlamento - e do rei Carlos I, a fila de um quilómetro de extensão divide-se em quatro.

Esmagador

Entre um silêncio que permeia o espaço, onde se infiltram alguns sons da madrugada, uma série de pequenos e comoventes gestos sucedem-se à medida que as pessoas se aproximam do caixão.

Uma mulher de meia-idade curva-se. Outra tenta uma genuflexão completa. Homens com chapéus antiquados removem-nos.

Militares de veteranos com as suas medalhas mantém-se de pé e orgulhosos por vários segundos.

Para alguns, o momento é esmagador. Outros desfazem-se em lágrimas. Alguns casais confortam-se enquanto se dirigem para a saída, de mãos dadas ou abraçados.

A certa altura, um pequeno cão-guia branco aparece na entrada de acesso para os deficientes, puxando a coleira segurada por uma jovem.

O cachorro abana o rabo com entusiasmo, mas não tem consciência da magnitude do momento, em vez disso está o tempo inteiro a cheirar o tapete onde os enlutados desfilam.

Mudança de guarda

A cada 30 minutos, o silêncio e o fluxo de pessoas são interrompidos pela troca dos guardas - de três diferentes unidades cerimoniais - que guardam cada lado do caixão.

Com dois golpes altos do bastão, um guarda indica que é hora de dez novos membros dos Cavaleiros de Armas, Alabardeiros e Companhia Real de Arqueiros aparecerem, parando a fila.

Enquanto marcham no chão de pedra antigo para substituir os seus companheiros, a multidão parece paralisada pela pompa secular.

Os Cavaleiros de Armas mais velhos usam capacetes emplumados com penas de cisne brancas e mantos vermelhos com saias e punhos de veludo azul.

Os também coloridos Alabardeiros usam a sua banda característica cruzada no ombro esquerdo, o que os distingue dos seus colegas "Beefeaters" que guardam a Torre de Londres.

Em pouco tempo, todos estão nos seus postos novamente, juntamente com os polícias de luvas brancas. E a cena solene silencia-se novamente.

Alguns assistentes retiram e recolhem a cera que caiu nos suportes que abrigam quatro velas tremeluzentes colocadas em cada canto do pódio.

E, por fim, a fila pode fluir novamente.

Veja ainda: A fila quilométrica para ver caixão de Isabel II