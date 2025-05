Letizia e Fellipe VI de Espanha completaram 21 anos de casamento esta quinta-feira, dia 22. Não estava previsto que os reis surgissem em público, contudo, tal acabou por acontecer por motivos tristes.

Serafín Sedano Gutiérrez, capelão que serviu a Casa Real durante três décadas, morreu. Tinha 92 anos.

O casal fez questão de estar presente no velório que aconteceu na Capela dos Alabardeiros no Palácio Real de Madrid.

A cerimónia, noticia a revista Hola!, foi pública, no entanto, o enterro será de caráter privado e acontecerá hoje em Ruijas, terra natal do antigo capelão que se aposentou das suas funções no verão do ano passado.