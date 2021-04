A cantora Myleene Klass viveu recentemente um episódio durante uma viagem de Uber que certamente não esquecerá.

Como a própria contou, envolveu-se numa discussão com o condutor, após um pequeno desentendimento, e este acabou por lhe cuspir, deixando-a apavorada. Myleene Klass afirmou que ficou de tal forma abalada, que foi abordada por alguns fotógrafos que lhe ofereceram ajuda. A artista, de 43 anos, apresentou queixa na polícia.

Uma fonte do jornal britânico The Sun relatou ainda que Myleene ficou muito assustada com a situação e a dada altura chegou a recear não conseguir sair do carro. Contudo, ficou também aliviada pelo incidente ter acontecido num local público, uma vez que se encontrava no centro de Londres.

