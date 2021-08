Paul Johnson - DJ e produtor americano de house, mais conhecido pelo seu single 'Get Get Down' - morreu de Covid-19. Tinha 50 anos.

A notícia foi confirmada com uma nota que foi deixada na página de Facebook do artista. A mesma adianta que Paul morreu na manhã de quarta-feira, 4 de agosto.

De acordo com o The Guardian, o músico foi hospitalizado e levado para os cuidados intensivos no passado mês de julho, depois de contrair o vírus.

Criado em Chicago, Johnson alcançou o grande sucesso em 1999, quando lançou 'Get Get Down', uma música que permaneceu como uma das favoritas nas pistas de dança.

Apesar da carreira de sucesso, contou com alguns momentos difíceis como em 1987 quando foi baleado, tendo ficado gravemente ferido. Em 2003 viu-se obrigado a amputar a perna ferida, e um acidente de carro levou-o a amputar a outra perna em 2010.

