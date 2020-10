Christopher Cross está a abrir-se sobre a batalha contra a Covid-19. O cantor, de 69 anos, - mais conhecido pelas canções dos anos 80 'Sailing' e 'Arthur's Theme (Best That You Can Do)' - partilhou a sua experiência com o vírus numa entrevista para o 'CBS Sunday Morning', que foi para o ar este fim de semana.

O artista confessou que até se dirigiu a Jesus durante a luta, uma vez que estava à procura de "qualquer ajuda" para conseguir superar a doença. "Porque eu não tinha a certeza", acrescentou no programa da CBS News.

O músico anunciou em abril que tinha testado positivo para a Covid-19, revelando durante a entrevista que contraiu o vírus junto da namorada após uma viagem à Cidade do México. Posteriormente, recorda, foi diagnosticado com a Síndrome de Guillain-Barre (SGB).

Segundo Cross, os médicos acreditam que o diagnóstico foi causado pela Covid-19.

"Foram os piores dez dias da minha vida", lembrou. "E eu não conseguia andar, mal conseguia mover-me. Foi o momento mais sombrio para mim. Foi realmente difícil", acrescentou.

Durante a batalha, Cross acabou por 'conversar' com 'um poder superior'. "Posso dizer que tive algumas conversas quando estava [a lutar] - com quem quer que seja, e apenas a dizer: 'podes apenas tirar-me daqui, eu serei uma pessoa melhor'", partilhou.

O músico explicou também que queria partilhar a sua história para consciencializar outras pessoas em relação ao vírus. "Não sou uma grande celebridade, mas é importante que as pessoas saibam que podem ficar infetadas com a doença. Senti que era a minha obrigação partilhar com as pessoas", destacou, realçando a importância do uso da máscara.

Cross precisou de uma cadeira de rodas depois de ter ficado temporariamente paralisado. Embora agora seja capaz de se movimentar com uma bengala, o músico ainda está a lutar para recuperar por completo fisicamente e mentalmente.

"A minha fala às vezes pode ser afetada. A memória também é importante", contou, explicando que agora está "sob medicação".

Leia Também: Covid-19: Dolores Aveiro mostra encontro virtual da família com Ronaldo