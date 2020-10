Após ter testado positivo à Covid-19, Cristiano Ronaldo abandonou Portugal, onde se encontrava ao serviço da Seleção Nacional, para rumar a Itália - país onde vive atualmente.

Em isolamento, é através das videochamadas que o craque português se tem distraído e encurtado a distância e as saudades da família.

Esta quinta-feira, dia 15, Dolores Aveiro partilhou com os seguidores do Instagram uma imagem de uma reunião virtual da família com CR7.

"Família, minha vida. Longe dos olhos, mas pertinho do coração", pode ler-se na legenda de uma imagem que retrata a chamada onde Ronaldo falava com as irmãs Elma e Katia, a mãe Dolores e a bebé Valentina, filha de Katia Aveiro.

[Legenda]© Reprodução Instagram / Dolores Aveiro

Leia Também: Dolores diz que a Covid-19 é "uma grande batalha" que Ronaldo irá vencer