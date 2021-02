A filha de Pink, Willow Sage, de nove anos, já tem uma pequena pegada no mundo da música.

O tema que a menina cantou com a mãe, 'Cover Me In Sunshine', e que foi lançado no dia 12 de fevereiro, está agora na lista da 'Billboard Global 200'.

Até ao momento, a canção conseguiu alcançar a posição 104 na Billboard Global 200, com dois milhões de streams nos Estados Unidos e vendeu 11 mil downloads na semana que terminou a 18 de fevereiro, segundo a Billboard. Além sido, tem ainda 6,5 milhões de reproduções no Spotify.

