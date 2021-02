Pink surpreendeu os fãs, esta sexta-feira, com o lançamento de um animado e carinhoso dueto com a filha mais velha, Willow, de nove anos.

Depois de a artista ter-se estreado no TikTok com um vídeo da menina a cantar a música 'Cover Me In Sunshine', agora a mãe 'babada' mostrou aos seguidores o resultado final da canção interpretada por ambas e com um ternurento vídeo.

Pink explicou que gravaram o tema em casa. "Todos sabemos que este ano foi diferente e desafiador e, às vezes, aterrorizador. Eu encontro o conforto na música. Amo cantar com a minha filha", acrescentou.

"Faz-nos sentir felizes. Por isso, lançamos esta música e esperamos que ela te faça feliz", disse ainda. Veja o resultado final na publicação abaixo:

