Pink estreou-se no TikTok esta segunda-feira com um vídeo da filha, Willow Hart, de 9 anos, a cantar.

A artista surpreendeu os fãs com um vídeo da menina a cantar uma parte da música 'Cover me in Sunshine'. Um momento que não passou despercebido, e a pequena Willow recebeu muitos elogios.

Recorde-se que Pink é mãe de Willow e de Jameson Moon, de quatro anos, do casamento com Carey Hart.

