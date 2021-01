Pink e Carey Hart celebraram 15 anos de casamento esta quinta-feira, data que foi destacada no Instagram por ambos.

"15 anos com esta mulher incrível! Não há outra mulher com quem eu gostaria de viver neste mundo louco. Obrigado por seres uma grande amiga, mulher, mãe e pessoa", escreveu o marido da cantora na legenda de um vídeo de Pink que publicou no Instagram.

Por sua vez, a artista também celebrou publicamente a data. "15 anos. Orgulho em nós", começou por dizer na legenda de duas fotografias de ambos. Uma mensagem que terminou com carinhosas palavras: "Amo-te e amo a nossa família". Veja na íntegra:

Recorde-se que foi em 2006 que o casal deu o nó, depois de terem começado a namorar há 19 anos. Ambos são pais de Willow, de nove anos, e Jameson, de quatro.

Leia Também: Kate Middleton chorou quando segredo sobre casamento foi revelado