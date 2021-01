A organização do seu casamento com o príncipe William - que aconteceu no dia 29 de abril de 2011 - foi sem dúvida um dos períodos de maior preocupação para Kate Middleton. Na época, a duquesa de Cambridge tentou manter tudo em segredo até chegar ao altar, contudo houve um pormenor que acabou por ser revelado à imprensa.

Pouco tempo antes, a identidade da estilista do vestido de Kate - Sarah Burton, diretora criativa de Alexander McQueen - foi revelada pelos jornalistas do Sunday Times, algo que deixou a mulher de William devastada.

Informações reveladas pela especialista em realeza Katie Nicholl no documentário 'Secrets of the Royal Dressmakers': "Nos bastidores acho que isto causou lágrimas no palácio porque a Kate fez tudo o que pôde para manter o vestido em segredo".

Mesmo assim, Kate Middleton acabou por deslumbrar tudo e todos no matrimónio.

Leia Também: William e Kate Middleton mudam de planos e não vão voltar ao palácio