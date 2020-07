Esta segunda-feira, dia 6, Helena Costa chamou a atenção dos fãs ao partilhar uma selfie na qual surge na piscina a desfrutar de um momento sem as filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, que acabam de completar um ano.

Ao partilhar a imagem, a atriz brincou ao referir que deixou de ter tempo para ir ao ginásio mas, em contrapartida, ganhou massa muscular ao pegar nas suas meninas.

"Quando uma mãe consegue 2 minutos para ela, vai à piscina, tira uma selfie, nada um bocadinho e faz-lhe o dia! Depois, olha para a foto e repara no músculo do ombro que certamente não é do ginásio mas sim dos 20 quilos de filhas lindas e volta a fazer-lhe o dia!! Mães, se não é músculo, é tensão certamente, vai dar ao mesmo", escreveu.

