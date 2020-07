Desde que foi mãe pela primeira vez, há um ano, que Helena Costa tem partilhado no Instagram muitos dos momentos que passa com as filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes.

As meninas têm 'derretido' o coração dos fãs da mamã 'babada', e esta quinta-feira a atriz voltou a surpreender os seguidores.

Helena Costa publicou nas stories da sua página de Instagram um novo vídeo das meninas a refrescarem-se numa pequena piscina. Um momento que divertiu, e muito, as pequenas Maria do Mar e Mercedes. Veja na galeria.

