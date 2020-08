Carolina Patrocínio resolveu fechar o mês de agosto em grande no seu novo programa 'What's Up? TV', da SIC Mulher. A apresentadora exibiu o seu bronze e, claro, as suas curvas de sonho com look típico de verão.

"Pronta para fechar agosto com lookinho marine", escreveu Patrocínio ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o visual escolhido para a ocasião.

Ao estilo marinheiro, como a própria referiu, a apresentadora combinou um top branco de alças assimétricas com uns calções de riscas pretas e brancas e umas sandálias cor-de-rosa.

Os elogios dos fãs não se fizeram tardar e há até quem afirme: "Impossível existir mulher mais gata".

