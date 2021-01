Salvador Martinha revelou, na noite desta sexta-feira, 22 de janeiro, que a mulher testou positivo à Covid-19 hoje, como o humorista revelou a Bruno Nogueira.

Durante o direto, do movimento 'Como É Que O Bicho Mexe?', o comediante contou que inicialmente a companheira foi fazer o teste rápido à farmácia e o mesmo deu negativo. Mas não ficou convencida e decidiu fazer um segundo teste, o da zaragatoa, e esse já chegou positivo.

Salvador explicou ainda que a mulher "estava com má cara, com tosse, dores de cabeça".

Entretanto, o comediante vai agora ficar em isolamento profilático e ainda não fez o teste, nem os filhos. No entanto, já avisou todas as pessoas com quem tiveram contacto nos últimos dias.

