Esta quarta-feira, Vera Ribeiro, companheira de Rui Patrício, levou os filhos a fazer algumas atividades na rua.

De quarentena em Lisboa, a psicóloga deu um passeio de bicicleta com as crianças - Pedro, de quatro anos, e Eva, de três - para que estes pudessem animar o dia com alguma dinâmica.

"Esticar as pernas nem que seja por uns instantes", explicou na legenda de uma sequência de imagens dos filhos.

