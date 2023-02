Bianca Censori, de 28 anos, que deu o nó com Kanye West numa cerimónia surpresa, é quem está a lidar com os negócios do artista, adianta a imprensa internacional.

"É a Bianca que toma conta do negócio. Ela tem estado próxima do Ye nos últimos três anos e as coisas ficaram sérias em novembro do ano passado", referiu uma fonte ao The Sun.

"É a Bianca quem trata da logística diária do Ye, desde a gestão da roupa até à construção da academia Donda. Ela trata de todos os telefonemas, tudo o que faz parte da empresa passa por ela. Parece estar a funcionar bem até agora", fez ainda saber.

Vale notar que Kanye e Kim Kardashian fizeram o pedido de divórcio em fevereiro de 2021. Apenas dois meses depois, o músico terá dado subido ao altar com Bianca.

