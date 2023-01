Kanye West levou a filha mais velha, North, de nove anos, para um jantar com a nova esposa, Bianca Censori-West.

De acordo com o Daily Mail, o encontro deu-se no domingo, no Nobu em Malibu, na Califórnia.

Sabe-se ainda que a menina estava na companhia de uma amiga quando a equipa de segurança a deixou no restaurante onde o pai e a madrasta esperavam pela sua chegada.

