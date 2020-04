A mulher do jogador de futebol Ezequiel Garay, Tamara Gorro, voltou a surpreender os seus seguidores do Instagram com uma publicação onde deixa claro o seu lado mais ousado e sensual.

A modelo espanhola surgiu completamente nua numa publicação que pretendia assinalar a sua chegada aos 1,6 milhões de seguidores no Instagram.

“Esta família continua a crescer e eu estou cada vez mais feliz por ter tanta gente INCRÍVEL comigo”, escreveu Tamara na legenda da imagem.

Veja abaixo a publicação que está a dar que falar:

