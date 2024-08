Georgina Rodríguez 'abriu as portas de casa' aos seguidores da sua página de Instagram (onde conta com uma comunidade de mais de 61 milhões de pessoas) partilhando momentos de descontração, diversão e de ternura com os filhos.

"Recarregar baterias com os meus bebés", notou na legenda da publicação.

Nas imagens, que poderá ver na publicação de seguida, Gio mostra o seu lado mais sensual, brincadeiras dos filhos e mesmo um momento em que é mimada.

Ora veja: