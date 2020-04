Na noite desta quinta-feira, dia 9, Bruno Nogueira iniciou o habitual direto no Instagram com uma história insólita. Durante o dia de hoje a mulher do comediante foi alvo de uma chantagem online.

A companheira recebeu um mail no qual o remetente afirmava que descobriu a sua palavra-passe do Facebook. Com isto, exigiu um generoso montante em bitcoin "senão publicavam vídeos pornográficos em que punham a cara dela", relatou Bruno Nogueira.

Descontraído com a situação, o comediante brincou: "Juro que isto é verdade. Eu e ela curtíamos ver [as montagens]. Eu pensei, bora pagar 4 mil para ver".

Enquanto contava os pormenores insólitos deste episódio, vários internautas davam conta, na caixa de comentários, de terem passado por situações idênticas.

"Imensa gente está a dizer que isto dos vídeos também lhes aconteceu. Já não me sinto especial", rematou.

Leia Também: "Assim se faz história": Maria João Pires toca em live de Bruno Nogueira